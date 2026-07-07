Цього року до престижного рейтингу Times Higher Education World University Rankings увійшли 22 українські виші. Це стало найкращим показником за всю історію участі України.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення голови Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергія Бабака.

Українські виші у міжнародному рейтингу

Рейтинг THE 2026 оцінює 2 191 університет із 115 країн світу за показниками якості викладання, дослідницького середовища, впливу наукових публікацій, співпраці з індустрією та рівня міжнародної відкритості.

“Україна встановила новий рекорд у рейтингу Times Higher Education World University Rankings 2026. Цьогоріч до одного з найавторитетніших світових рейтингів університетів увійшли 22 українські заклади вищої освіти, що на п’ять більше, ніж торік. Це найкращий результат України за весь час участі в рейтингу”, – зазначив Бабак.

Він наголосив, що збільшення кількості університетів навіть в умовах повномасштабної війни є позитивним сигналом.

Проте він зауважив, що порівняння зі світовими лідерами демонструє суттєве відставання за якістю наукових досліджень, розвитком дослідницького середовища, рівнем міжнародної співпраці та обсягами фінансування.

Лідери серед українських закладів

Найкращі результати серед українських вишів продемонстрували:

Сумський державний університет – група 801-1000;

– група 801-1000; Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського – група 1201-1500.

Решта 20 університетів, які потрапили до рейтингу, увійшли до групи 1501+: