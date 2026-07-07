Вищий антикорсуд не став продовжувати обов’язки, покладені на народну депутатку Юлію Тимошенко, яку підозрюють у пропозиції дати хабар депутатам за голосування.

Про це йдеться в трансляції засідання ВАКС, передає Громадське.

Прокурор клопотав про продовження на два місяці таких обов’язків:

прибувати за першим викликом до детективів НБУ, прокурорів САП;

повідомляти прокурорів про зміну місця проживання, роботи.

Прокурор наполягав, що це не обтяжує Тимошенко, але забезпечить її «належну процесуальну поведінку» та можливість вручити її процесуальні документи, забезпечить її появу до суду.

Захист наполягав, що раніше зазначених ризиків «апріорі не існує», оскільки вона з’являлася на засідання та вже виїжджала в закордонні відрядження й поверталася назад.

У чому підозрюють Тимошенко?

За даними слідства, у грудні 2025 року народна депутатка почала домовлятися з окремими парламентарями про систему винагород за лояльні голосування. Ішлося не про разові домовленості, а про «сталий механізм співпраці» з виплатами наперед, кажуть слідчі. Народні обранці мали виконувати вказівки щодо голосування (за чи проти), утримання або ж неучасті.

Правоохоронці показали шматок розмови Тимошенко з неназваним парламентарем, де йшлося про голосування за кадрові рішення. Також вони знайшли повідомлення політикині, з якого випливає, що вказівки щодо призначень стосувались змін в уряді — призначень Михайла Федорова і Дениса Шмигаля на нові посади — та відставки Василя Малюка з посади голови СБУ.

Увечері 13 січня антикорупційні органи повідомили про викриття Тимошенко. Справу кваліфікували за 4 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі), за якою загрожує від 5 до 10 років за ґратами з конфіскацією майна або без такої.

16 січня Вищий антикорсуд обрав запобіжний захід Тимошенко — їй призначили заставу розміром понад 33 мільйони гривень. Також суд арештував майно Тимошенко, вилучене під час обшуків, і майно, оформлене на її чоловіка Олександра. Але апеляція частково скасувала це рішення.