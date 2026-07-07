На сербсько-угорському кордоні затримали двох осіб, яких німецька влада підозрює у підготовці диверсії на території Німеччини на користь російських спецслужб, повідомляє Bild і Телеграф.

У затриманих виявили вибуховий пристрій, а їхньою передбачуваною ціллю міг стати об’єкт оборонної промисловості, пов’язаний із постачанням зброї Україні. Назва підприємства не уточнюється. Bild пише, що затримано “одноразових агентів” — виконавців, яких залучають для виконання операцій за невелику винагороду. Затримання стало можливим завдяки даним німецьких спецслужб та розвідок країн-партнерів.

За даними видання, попереджена диверсія стала одним із перших відомих результатів роботи створеного у червні в Берліні Спільного центру протидії гібридним загрозам (GAZ Hybrid), який координує боротьбу зі шпигунством, саботажем, кібератаками, дезінформацією.