Війська рф демонструють ознаки виснаження, однак зберігають значний наступальний потенціал.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

-Сили оборони України підтримують стабільно високі показники знищення особового складу російських окупантів і їхньої техніки, послідовно руйнують ворожу логістику та завдають результативних ударів по об’єктах військової та критичної інфраструктури, насамперед паливно-енергетичного комплексу російської федерації, який забезпечує функціонування її воєнної машини.

Це свідчить, що ми діємо правильно. Водночас говорити про якісний перелом у війні ще зарано. Агресор демонструє ознаки виснаження, однак зберігає значний наступальний потенціал. Він нарощує чисельність своїх військ, продовжує масовані удари по території України, збільшує виробництво засобів ураження, готується до перехоплення ініціативи та можливих наступальних дій на нових ділянках фронту. Ми враховуємо ці загрози, працюємо над зміцненням стійкості оборони та повинні діяти на випередження.

Наголосив на цьому під час щомісячної наради з питань підвищення якості підготовки військовослужбовців і підрозділів.

Підготовка військовослужбовців залишається одним із безумовних пріоритетів після виконання бойових завдань. Саме від її якості безпосередньо залежать життя захисників, стійкість підрозділів та ефективність оборони.

Сьогодні Збройні Сили України мають перевагу над противником у рівні підготовки, що підтверджується як перебігом бойових дій, так і втратами російської армії. Проте ворог намагається компенсувати це чисельною перевагою, планує збільшувати протяжність фронту, яка вже перевищує 1250 кілометрів.

Окрему увагу приділив подальшому вдосконаленню системи підготовки військовослужбовців. Методики навчання мають оперативно адаптуватися до змін тактики сучасного бою, розвитку безпілотних систем, появи нових зразків озброєння та особливостей їх бойового застосування.

Продовжуємо нарощувати підготовку молодших командирів і сержантів.

Важливою складовою розвитку професійного сержантського корпусу залишається підтримка наших союзників. Підготовка головних сержантів і командирів відділень нині здійснюється на території шести держав — членів НАТО.

Продовжуємо отримувати та аналізувати зворотний зв’язок із бойових військових частин щодо якості підготовки у навчальних центрах, удосконалюємо навчальний процес і підвищуємо безпеку навчання.

Триває відбір вступників до коледжів сержантського складу з числа цивільної молоді та військовослужбовців. Також поставив завдання щодо формування резерву молодших командирів для Збройних Сил України.

Дякую всім, хто навчає, навчається і щоденно працює над зміцненням бойових спроможностей українського війська.