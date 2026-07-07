У Кривому Розі російські війська атакували логістичну компанію, сталася масштабна пожежа, повідомив у вівторок голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа у соцмережах, пише УНН.

“Масштабна пожежа через ворожу атаку у Кривому Розі. Зайнялося приміщення логістичної компанії”, – написав Ганжа.

З його слів, логістична компанія та авто понівечені через російську атаку у Кривому Розі.

Загалом з вечора і до ранку понад 10 разів ворог атакував шість районів області безпілотниками, артилерією та авіабомбою, вказав голова ОВА.