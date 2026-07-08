Національний олімпійський комітет України висловив «категоричну незгоду» з рішенням МОК щодо російських спортсменів, пише ЛБ.

«Вважаємо це рішення передчасним, необґрунтованим та таким, що ухвалене без урахування об’єктивних обставин, які залишаються незмінними: Російська Федерація продовжує повномасштабну збройну агресію проти України, грубо порушуючи міжнародне право та фундаментальні принципи миру й безпеки», – ідеться в заяві.

Український комітет наголосив, що РФ щодня обстрілює нашу державу, вбиває людей і нищиить інфраструктуру, а внаслідок російської агресії знищені або пошкоджені сотні спортивних споруд. До того,ж, із початку повномасштабного вторгнення Україна втратила понад 600 спортсменів, тренерів та представників спортивної спільноти.

«За таких обставин будь-які рішення, які фактично відкривають шлях до повноцінного повернення Росії до міжнародного олімпійського руху, суперечать не лише принципам справедливості, а й фундаментальним цінностям Олімпізму, заснованим на повазі до людської гідності, миру та міжнародного права. Особливе занепокоєння викликає те, що підставою для тимчасового поновлення діяльності ОКР стала лише заява російської сторони про припинення діяльності на тимчасово окупованих територіях України. Водночас Національний олімпійський комітет України неодноразово інформував та надавав Міжнародному олімпійському комітету та міжнародним спортивним федераціям докази того, що Олімпійський комітет Росії та підконтрольні йому спортивні структури продовжують здійснювати діяльність, яка порушує територіальну юрисдикцію Національного олімпійського комітету України та положення Олімпійської хартії», – заявляє українська сторона.

НОК повідомив, що у травні-червні цього року спільно з Міністерством молоді та спорту та національними спортивними федераціями направив до міжнародних федерацій 30 офіційних звернень. Українська сторона закликала міжнародні федерації не переглядати чинні обмеження щодо представників держав-агресорів.

Крім того, Україна також наголосила на необхідності врахувати системні порушення антидопінгових правил у російському спорті та відповідних висновків Всесвітнього антидопінгового агентства.

«Національний олімпійський комітет України переконаний, що відновлення прав Олімпійського комітету Росії та скасування рекомендацій щодо обмеження участі російських спортсменів створюють небезпечний прецедент, який може бути сприйнятий як сигнал про нормалізацію відносин з державою-агресором попри триваючу війну, численні воєнні злочини та систематичне порушення норм міжнародного права», – зазначено у заяві.

Тому НОК України закликав Міжнародний олімпійський комітет переглянути ухвалене рішення, а міжнародні спортивні федерації – «проявити відповідальність та принциповість під час ухвалення власних рішень щодо участі російських спортсменів і команд у міжнародних змаганнях.