У Борисоглєбську Воронезької області ймовірно ударними дронами СОУ атакований військовий аеродром де базуються винищувачі Су-34, Су-35, Су-30СМ та інша авіаційна техніка.

Аеродром використовується, у тому числі, як навчально-військовий аеродром факультету штурмової та бомбардувальної авіації Краснодарського вищого військового авіаційного училища льотчиків, сформованого на базі льотчиків, сформованого на базі.

Вважається одним із ключових навчальних авіаційних центрів ВКС Росії, де проходить підготовка льотчиків штурмової та фронтової бомбардувальної авіації.