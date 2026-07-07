Щоб українці мали більше можливостей для підтримки зв’язку під час відключень світла, держава спрощує вимоги до домашнього обладнання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Нацкомісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Регулятор (НКРЕКП) схвалив проєкт змін до Правил роздрібного ринку електроенергії. Мета ініціативи – допомогти споживачам залишатися на зв’язку та мати доступ до інтернету під час відключень світла.

Що пропонують змінити:

Проєкт постанови передбачає збільшення допустимої потужності електроустановок, які можна підключати без облаштування окремого вузла обліку – з 0,1 кВт до 0,3 кВт.

Що це дасть споживачам:

Це дозволить без зайвих бюрократичних процедур використовувати пристрої, необхідні для роботи інтернету та безпеки, зокрема:

Роутери;

Оптичні мережеві термінали (ONT);

Системи охоронної сигналізації;

Інші малопотужні пристрої для передачі даних.

Додаткові зміни:

Документ також уточнює порядок визначення обсягів споживання електричної енергії такими установками.

Крім того, проєкт удосконалює механізм розрахунків та строки подання даних щодо виплат приватним домогосподарствам, які користуються “зеленим” тарифом. Це має зробити взаємодію на ринку електроенергії прозорішою.

Наразі проєкт готують до оприлюднення на сайті НКРЕКП, де його зможуть обговорити та внести свої пропозиції всі зацікавлені сторони.