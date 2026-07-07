Україна підходить до переговорів зі США у сильнішій позиції, але союзники Києва не вірять у швидкі рішення щодо тиску на Росію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп, як очікується, проведуть переговори в середу під час саміту НАТО в Анкарі.

Європейські союзники визнають, що Україна зміцнила переговорні позиції завдяки розвитку виробництва дронів і досвіду ведення війни. Водночас вони обережно оцінюють перспективи майбутньої зустрічі.

За словами двох співрозмовників агентства, обізнаних із ситуацією, переговори Трампа та Зеленського, ймовірно, відбудуться у хорошій атмосфері. Проте через непередбачуваність президента США немає впевненості, що вони завершаться конкретними рішеннями.

Європейські чиновники також не очікують, що після переговорів Трамп суттєво посилить тиск на Росію. Йдеться як про нові санкції, так і про відновлення поставок американської зброї Україні.