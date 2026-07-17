16 липня на території Миколаївської області виникло 16 пожеж.

Одна з них сталася у житловому секторі. У Миколаєві горіла господарська споруда на території приватного домоволодіння. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 20 кв. м та не допустили поширення вогню на розташований поруч житловий будинок.

Ще 15 пожеж виникли в екосистемах, зокрема на полях із зерновими культурами. Поблизу с. Зарічне Радісносадівської громади Миколаївського району вогонь знищив 4 га пшениці на корені.

Також горіли суха трава, чагарники, пожнивні залишки та сміття: шість пожеж зареєстровано у Миколаївському районі, чотири — у Баштанському, по дві — у Вознесенському районі та місті Миколаєві. Загальна площа пожеж перевищила 13 гектарів.

До ліквідації пожеж від ДСНС залучалися 90 рятувальників і 22 одиниці спеціальної техніки. Також допомогу надавали вогнеборці місцевих пожежних охорон сіл Пересадівка та Шевченкове. В окремих випадках підвезення води забезпечували місцеві фермери та підприємці.