Латвія посилила заходи безпеки навколо гідроелектростанції, що розташована вище за течією від Риги, а також на території великого підземного сховища газу.

Це рішення ухвалили на основі розвідувальних даних, які вказують на загрозу з боку Росії, пише ЛБ.

Раніше лідери Латвії, Литви і Польщі попереджали, що західні спецслужби мають дані про плани Росії влаштувати провокації і диверсії проти інфраструктурних об’єктів у регіоні.

Прем’єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс зазначив, що обговорив ситуацію з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Очільник латвійського уряду звернувся до Альянсу з проханням надати додаткові засоби протиповітряної оборони і збільшити чисельність союзних військ на території країни.

Також прем’єр попросив прискорити інтеграцію в оборонну систему НАТО латвійської системи боротьби з дронами, яку країна розробляє спільно з Україною.

На думку Кулбергса, через труднощі у війні з Україною російське керівництво прагне отримати «швидку перемогу», тому загроза гібридних атак зараз є значно вищою, ніж раніше.

Прем’єр також жорстко розкритикував окремі країни ЄС, зокрема Болгарію, які блокують ухвалення 21-го пакета санкцій проти Росії. Цей пакет має накласти обмеження на 250 осіб та компаній, а також посилити ліміти на російський зріджений природний газ.

Кулбергс наголосив, що блокування санкцій робить ці країни співвідповідальними за загибель українських військових і цивільних. Він додав, що відсутність рішучих дій проти російського «тіньового флоту» танкерів та продажів ЗПГ продовжує фінансувати військову машину Кремля.