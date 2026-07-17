Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що в країні розпочали розслідування щодо колишнього міністра закордонних справ Петера Сійярто через його ймовірну співпрацю з Росією.

Про це Мадяр повідомив під час урядової пресконференції, повідомляє угорське видання Index і zn.ua

За словами глав.и уряду, йдеться про розслідування щодо можливого співробітництва з росіянами. Деталей справи він не розкрив, пояснивши це тим, що не хоче впливати на перебіг слідства.

«Наскільки мені відомо, щодо Петера Сійярто розпочато розслідування через співпрацю з росіянами», — заявив Мадяр.

Водночас прем’єр зазначив, що у матеріалах справи містяться засекречені документи та документи Міністерства закордонних справ, тому наразі він не коментуватиме її подробиці.

«Я не хочу робити передчасних висновків і не хочу впливати на процедуру. Коли з’явиться інформація, яку можна буде оприлюднити, ми це зробимо», — додав він.

Під час пресконференції Мадяр також прокоментував нещодавнє працевлаштування Сійярто до китайського автовиробника BYD, який раніше отримував значну державну підтримку в Угорщині.

За словами прем’єра, у нормальній демократії неприйнятною є ситуація, коли колишній високопосадовець переходить працювати до компанії, інтереси якої він сам просував на державному рівні.

Мадяр наголосив, що це може порушувати як етичні, так і правові питання, які, на його думку, мають перевірити компетентні органи.