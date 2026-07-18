Сьогодні, 18 липня, внаслідок ворожої атаки БПЛА в Запорізькій області зазнав пошкоджень пасажирський поїзд.

Про це повідомляє Укрзалізниця, передає Інше ТВ.

«Завдяки оперативному попередженню моніторингової групи УЗ, всіх пасажирів, а також локомотивну й поїзну бригади було своєчасно евакуйовано. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Люди перебувають в укритті та будуть довезені до Запоріжжя автобусами, організованими за оперативного сприяння Запорізької ОВА», – зазначили в Укрзалізниці.

У компанії додали, що рух поїздів у регіоні буде здійснюватися диспетчерським розкладом із посиленим контролем наших моніторингових груп. Пасажирів поїздів з/до Запоріжжя просять звертати увагу на персоналізовані сповіщення по рейсах у застосунку Укрзалізниці.

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