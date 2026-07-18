У ніч на 18 липня 2026 року в межах зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих воєнних і воєнно-економічних цілей противника.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ, передає Інше ТВ.

Так, завдано ураження нафтобазі «Нафто-Сервіс» у Ногінську Московської області. Зафіксовано влучання в об’єкт з подальшою пожежею на території підприємства.



Нафтобаза використовується для зберігання та постачання паливно-мастильних матеріалів, зокрема для забезпечення потреб збройних сил російської федерації.



Також уражено два танкери, два плавучі крани та один буксир в акваторії Азовського та Чорного морів.



Танкери використовуються для транспортування російської нафти, нафтопродуктів і палива в інтересах збройних сил російської федерації. Плавучі крани та буксири забезпечують виконання портових робіт, перевезення військових вантажів, навантаження й розвантаження техніки, а також функціонування морської логістики противника.



Окремо уражено сторожовий корабель проєкту 10410 «Светляк» у Керчі (АР Крим). Це вже другий корабель проєкту 10410 «Светляк», уражений Силами оборони України за останні два дні.



Кораблі проєкту 10410 «Светляк» призначені для патрулювання морської акваторії, супроводу кораблів і суден, а також можуть залучатися до виконання завдань із забезпечення дій військово-морських сил та інших силових структур російської федерації.



Також уражено залізничний міст через річку Біла у районі Сабівки Луганської області, який противник використовує для військової логістики.



Як повідомляло Інше ТВ, Зеленський підтвердив ураження логістичних обʼєктів у Московському й Тамбовському регіонах і пояснив, чому саме їх (ВІДЕО)