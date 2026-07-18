Рівень Дунаю у Будапешті опустився майже до історичного мінімуму. Опівдні 17 липня водомірний пост в угорській столиці показував лише 39 сантиметрів — на шість сантиметрів більше за абсолютний антирекорд, встановлений у 2018 році.

Про це пише «Чехія Онлайн», передає Інше ТВ.

Через мілководдя частина круїзних суден не може продовжити маршрут. Кораблі зупинилися або очікують у портах на північ від Будапешта, а деякі туристичні рейси тимчасово скасували.

Важливо, що показник 39 сантиметрів не означає фактичну глибину всієї річки. Це рівень води відносно умовної нульової позначки конкретного водомірного поста.

Найнижчий рівень Дунаю у Будапешті за всю історію спостережень зафіксували 25 жовтня 2018 року. Тоді водомір показав 33 сантиметри.

Уранці 16 липня 2026 року рівень становив близько 41 сантиметра, а наступного дня опустився до 39. Таким чином річка наблизилася до рекордного мінімуму, хоча згодом вода почала повільно прибувати.

За прогнозом угорських гідрологів, протягом вихідних рівень Дунаю у столиці має поступово підвищуватися. До вечора 20 липня він може зрости приблизно до 79 сантиметрів, однак прогноз залишається залежним від опадів у всьому басейні річки.

Найбільше від обміління потерпає річкове судноплавство. Круїзні кораблі ще можуть заходити на територію Угорщини, однак частина з них не здатна пройти окремі мілкі ділянки.

Кілька суден зупинилися у Будапешті, Могачі, Комаромі та інших портах. Оператори змушені змінювати маршрути, пересаджувати туристів на автобуси або чекати підвищення рівня води.

Туристичні прогулянки до міст на північ від Будапешта цього тижня призупинили. Компанія MAHART-PassNave повідомила, що через скасування поїздок кількість липневих бронювань уже скоротилася на 18%.

Міжнародні річкові круїзи є одним із найважливіших сегментів туристичної галузі Угорщини. Щороку вони перевозять близько 600 тисяч пасажирів, які витрачають кошти у готелях, ресторанах, магазинах і туристичних об’єктах.

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