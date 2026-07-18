Греція, яка цього тижня заперечувала проти умов пакету санкцій проти Росії, попередила ЄС, що заборона на передачу російського газу третім країнам може призвести до втрати частки ринку на користь конкурентів, що не входять до ЄС.

Про це пише Reuters з посиланням на двох грецьких урядовців, передає Інше ТВ.

За даними двох джерел, посланці Європейського Союзу в середу не змогли домовитися про 21-й пакет санкцій проти Росії за її війну проти України, оскільки група країн, включаючи Грецію та Австрію, заперечила проти пакету з різних причин.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будрис заявив у понеділок, що країни ЄС не визначилися з посиленням обмежень на російський зріджений природний газ.

Греція домінує на європейському ринку танкерів ЗПГ і є одним з найбільших гравців у світі, конкуруючи з Японією, Китаєм та Сполученими Штатами.

«З точки зору Афін, будь-який новий пакет обмежувальних заходів має бути ретельно вивірений, щоб максимізувати тиск на Москву, мінімізуючи при цьому непередбачувані наслідки для європейського бізнесу, споживачів та конкурентоспроможності», – сказав один з урядовців агентству Reuters.

«Європа не повинна в кінцевому підсумку віддавати цілі сектори економічної діяльності чи частку ринку гравцям, що не входять до ЄС, як непередбачуваний наслідок власної санкційної політики. Санкції повинні підривати економічний потенціал Росії, а не створювати стратегічні непередбачені прибутки для інших за рахунок Європи», – сказав чиновник.

Як чиновники, так і два джерела говорили на умовах анонімності через делікатність питання.

Посланці ЄС відклали переговори щодо 21-го пакету санкцій проти Росії до 23 липня, зберігши до того часу граничну ціну на російську нафту незмінною на поточному рівні 44,10 доларів за барель.

Як повідомляло Інше ТВ, ЄС ввів санкції проти російської групи компаній “АБС Електро”, яка виробляє складові для БпЛА