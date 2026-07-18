Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск привітав рішення президента Володимира Зеленського щодо українсько-польських відносин, зокрема щодо історичних питань.

Про це він написав у соцмережі Х.

“З задоволенням і надією сприймаю слова та рішення Зеленського, щодо відносин між нашими державами, які мають ґрунтуватися на взаємній повазі та правді. Ми готові до серйозного й дружнього діалогу у справах, які нас об’єднують, та тих, що сьогодні нас роз’єднують”, – зазначив польський прем’єр.

Нагадаємо, вчора Зеленський провів нараду щодо стосунків з Польщею: визначилися і з пріоритетами, і з дипломатією, і з історією (ФОТО) Зокрема, йдеться про рішення відкрити всі архіви Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки України щодо трагічних подій ХХ століття на Волині.