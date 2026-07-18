ПС США завдали ударів по мостах і заводу для опріснення води в Ірані, КВІР — по американських військових базах на Близькому Сході, нафтовому об’єкті в Кувейті та центру мобільного зв’язку в Бахрейні, повідомляють медіа.

«Центральне командування США (CENTCOM) завдало ударів по об’єктах спостереження, військово-логістичній інфраструктурі, підземним сховищам зброї та морським силам [Ірану]. Збройні сили США задіяли винищувачі, безпілотні літальні апарати та військові кораблі, а також інші засоби», – заявили в Центральному командуванні США.

Там наголосили, що завдають ударів по об’єктах в Ірані сьому ніч поспіль.

Іранські ЗМІ повідомили , що внаслідок американських ударів зруйновано завод із опріснення води у Джаську на півдні країни та два мости на дорозі, що з’єднує Бендер-Аббас і Хаджіабад.

У Корпусі вартових ісламської революції (КСІР) заявили, що завдали масованого ракетно-дронового удару по ангарах винищувачів і великій злітно-посадковій смузі на американській базі в Аль-Азраку в Йорданії. Там стверджують, що як мінімум п’ять літаків ВПС США було повністю знищено, ще дещо пошкоджено.

Також у КВІР заявили про удари по військових базах Кемп-Аріфджан та Алі аль-Салем у Кувейті, які використовують США, в результаті, як стверджується, знищено радар.

У державній нафтогазовій корпорації Кувейту Kuwait Petroleum Corporation (KPC) повідомили, що Іран атакував «значний об’єкт”, і що кілька людей дістали поранення.

У КВІР заявили, що атакували безпілотниками та ракетами «прибережний об’єкт, що забезпечує паливом американський флот у порту Ель-Ахмаді». Також там додали, що завдали удару «за місцем збору ворожих бойових літаків у Шейх-Іса (Бахрейн)» і вразили центр телекомунікаційного та цифрового оператора Бахрейну Batelco.