Таку заяву зробив ексначальник штабу “Азову” Богдан Кротевич.

-Ми маємо чітко зрозуміти і зафіксувати: після того як військові публічно заговорили про неадекватне управління ЗСУ з боку Олександра Сирського, ми не маємо права зупинятися і дозволити цій темі затихнути.

Сирський несе персональну відповідальність за систему, яку він будує в армії. Штурмові полки, ситуація у 425-му полку «Скеля», свідчення про небойові смерті, побиття, катування і незаконне утримання людей,замовне вбивство екс командиром 155 бригади ( колишнім НШ 425 полку Скеля) масове СЗЧ та кримінальні справи щодо викрадень і вбивств. Це наслідки системи управління, у якій командири відчувають безкарність, а солдат дедалі частіше сприймається як безправний ресурс.

Під керівництвом Сирського армію руйнують зсередини, перетворюючи її на структуру, яка дедалі більше нагадує ОПГ із дев’яностих: кругова порука, страх, насильство, приховування злочинів і повна безкарність керівництва.

Щойно все стихне, проти військових, які наважилися говорити, почнуться репресії та полювання на відьом. Покарання від зняття з посади до відправки в посадку «в один кінець».

Сирський має нести відповідальність! Мовчати зараз означає залишити діючих військових сам на сам із цією системою.

Кожен має вчинити по совісті, – переконаний Кротевич.