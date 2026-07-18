Сьогодні, 18 липня, до Миколаївського зоопарку прибули унікальні тварини – дві сейшельські гігантські черепахи (Aldabrachelys gigantea).

Це подарунок до 125-річного ювілею Миколаївського зоопарку відомого герпетолога України Дмитра Ткачова, засновника та власника Біон Тераріум Центру з розведення рідкісних видів тварин (місто Київ).

Про це повідомив директор Миколаївського зоопарку Володимир Топчий, передає Інше ТВ.

Черепахи – самець Фелікс, самка Амалька – молоді, їм 12 – 13 років. Вага кожної – 42 кг. Розведені у спеціальному розпліднику в Чехії. Батьківщина (ендемік) – острова Альдабра, рідкісний вид. Окремі гігантські черепахи доживали у неволі до 150 років.

Тварини вже на експозиції у спеціально побудованому вольєрі.

Як повідомляло Інше ТВ, Миколаївський зоопарк просить допомоги у заготівлі кормів для черепах