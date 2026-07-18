Володимир Зеленський розглядає можливість звільнення головнокомандувача Збройних сил України, відомого як «М’ясник», намагаючись знайти вихід із найбільшої кризи військового керівництва за час свого президентства.

Про це пише Financial Times.

За словами високопоставленого представника Офісу президента, цими вихідними Зеленський збирає військових командирів, щоб заслухати їхні оцінки ситуації на полі бою та провести співбесіди з кандидатами на посаду головнокомандувача. За словами співрозмовника, Зеленський готовий усунути Сирського з посади, якщо знайде командира, який забезпечить безперебійну передачу повноважень і водночас збереже міцну оборону вздовж 1200-кілометрової лінії фронту.

Цього тижня Зеленський звільнив Михайла Федорова з посади міністра оборони після того, як Сирський, за словами Федорова, висунув президентові «ультиматум» із вимогою усунути 35-річного урядовця.



Цей крок загострив розбіжності щодо військової стратегії України та готовності Збройних сил усувати власні недоліки саме тоді, коли ініціатива у війні проти росії перейшла на бік України.

Однак Зеленський почав розглядати можливість звільнення Сирського лише після того, як у п’ятницю ввечері протести проти відставки Федорова переросли в ширшу кампанію проти головнокомандувача.

Тисячі українців зібралися біля будівлі Офісу президента на одній із найбільших акцій протесту за останні роки. Вони скандували: «Сирського геть!»

Цього тижня Зеленський заявив журналістам, що відносини між Федоровим і Сирським погіршилися настільки, що вони більше не розмовляють і можуть спілкуватися лише тоді, коли президент особисто виступає посередником:

«Без мене вони не сідають разом розмовляти, — сказав він. — Я дуже хотів єдності між Федоровим і Сирським, але не зміг її досягти».

Сирський не відповів на прохання про коментар, а у своїй заяві в четвер прямо не відреагував на висунуті звинувачення.

Федоров заявив, що закликав Зеленського звільнити Сирського, оскільки для перемоги над РФ необхідне перезавантаження вищого військового керівництва.

Федоров і Сирський мали принципово різні погляди на те, як слід вести війну. Міністр оборони вважав безпілотники й автоматизацію майбутнім війни, тоді як генерал залишався прихильником традиційного підходу, зосередженого на штурмовій піхоті та артилерії. Західні партнери України та посадовці НАТО тісно співпрацювали з Федоровим і підтримували його плани реформування непрозорого Міністерства оборони. За словами західного військового аташе в Києві, його раптове звільнення стало шоком.

Сирський — суворий командир, вихований у радянській військовій традиції, — серед деяких військовослужбовців відомий як «М’ясник» через готовність зазнавати великих втрат задля досягнення військових цілей.

У четвер і п’ятницю до протестів проти звільнення Федорова та на підтримку відставки Сирського приєдналися військові ветерани й чинні військовослужбовці, що стало рідкісним проявом публічної незгоди в армійських лавах, пише видання.

Нагадаємо, Федоров називав прізвища Драпатого та Білецького як потенційних головкомів, з Білецьким Зеленський зустрічався вчора.