Операція СБС “МоЛоЧКа” змінює пріоритети ворога з фронту на море, – попереджає Командувач Сил Безпілотних Систем ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр).

-Противник знімає з ЛБЗ до 200 розрахунків “Рубікон” для захисту тіньового флоту.

По розрахунку на кожне живе судно.

Окрім “Рубікона”, що частково знімають з лінії зіткнення, залучені також сили та засоби цілої 51 дивізії ППО та зенітного полку залишків Чорноморського флоту.

Озброєння: зенітні дрони, пзрк та кулемети.

Ну що-ж, морський бій так морський бій, а пак увидиме.

Саме стільки плавзасобів і буде прикурено Птахами СБС у Чорному та Азовському морі протягом залишку липня- першої половини серпня,- справа честі.

Операцію СБС “МоЛоЧКа” розпочато Силами безпілотних систем 6 липня. Протягом перших 13 діб у Азовському та Чорному морях Птахами впольовано 172 одиниці тіньового флоту рф: танкери, газовози, суховантажі, пароми, плавкрани та буксири.

Противник вимушений суттєво послабити спеціалізовану безпілотну компоненту у вигляді “Рубікона” на смузі фронту, задля збереження залишків тіньового флоту рф. І то є гут”, – підсумовує Мадяр.

Зазначимо, що «Рубікон» — це секретний російський військовий підрозділ, що спеціалізується на бойовому застосуванні безпілотників. Центр, створений у 2024 році, підпорядкований військовій розвідці ГРУ. Його головна зброя — FPV-дрони на оптоволокні, невразливі до українського РЕБ, а пріоритетна ціль — полювання на операторів дронів ЗСУ.