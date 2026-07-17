Президент Володимир Зеленський призначив експерта із радіотехнологій Сергія “Флеша” Бескрестнова своїм позаштатним радником з питань розвитку технологічних напрямів оборони.

Про це йдеться в Указі президента.

Нагадаємо, Флеш був радником міністра оборони Михайла Федорова. Вже не радник міністра оборони Сергій Флеш зробив заяву

А сьогодні з Сергієм Бескрестновим – Флешем зустрівся Зеленський і повідомив, що вони “дуже детально обговорили все те, що зараз найбільш актуальне в технологічних складових нашої оборони. Саме технологічність рятує життя наших воїнів і повертає цю війну додому – в Росію. Важливо також і завжди вчасно реагувати на військові інновації, які відбуваються із силами й засобами армії агресора, на основі принципу: знаємо деталі, отже, влучно протидіємо. Домовились із Сергієм максимально співпрацювати. Будуть рішення”.