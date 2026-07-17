В Україну йдуть грози та шквали: можливий підйом рівня води у річках та сходження селевих потоків у горах

Україну чекає три дні негоди – грози, шквали та підйом рівня води. оголошено I рівень небезпеки, жовтий. У гірських районах можливе сходження невеликих селевих потоків, передає УНН із посиланням на Укргідрометцентр.

18 липня вдень у більшості західних областей очікуються грози, в окремих районах – град та шквали зі швидкістю 15–20 м/с. Оголошений I рівень небезпеки, жовтий – повідомляють синоптики.

В Укргідрометцентрі додали, що на річках Закарпаття (ввечері 18 та протягом 19–20 липня) вода підніметься на 0,3–1,5 м (без загрози негативних наслідків). У місцях сильних злив можливе стрімке підняття води на малих водотоках на 0,5–1,0 м із частковим підтопленням низин, особливо в населених пунктах.

У гірських районах можливе сходження невеликих селевих потоків – оголошений I рівень небезпеки, жовтий.

Водночас, попри дощі, оголошений надзвичайний рівень пожежної небезпеки:

• 18–19 липня – у Житомирській, Київській, Вінницькій та Одеській областях;

• 18 липня – у більшості західних областей.