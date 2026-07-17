Громадянська мережа ОПОРА запускає кампанію #ПеревірCебеУРеєстрі. Основна мета — допомогти громадянам перевірити актуальність своїх даних та пояснити, чому це важливо робити, не чекаючи оголошення перших повоєнних виборів.

Про це йдеться в пресрелізі Громадянської мережі ОПОРА.

Спеціально для цього ОПОРА створила на сайті тематичну сторінку із покроковими інструкціями, відповідями на найпоширеніші запитання та рекомендаціями, як перевірити свої дані у Держреєстрі виборців, і що робити, якщо вони потребують уточнення.

Вся інформація — за посиланням: https://oporaua.org/perevir-drv

Після початку повномасштабної війни мільйони українців змінили місце проживання в Україні та за кордоном. Хтось отримав статус ВПО, хтось змінив місце реєстрації, досяг виборчого віку або змінив прізвище. Ці зміни можуть впливати на актуальність даних у Державному реєстрі виборців.



Кампанія #ПеревірCебеУРеєстрі не означає, що вибори вже готуються або відбудуться найближчим часом. Дата проведення перших повоєнних виборів наразі невідома. Однак Державний реєстр виборців функціонує постійно, а актуалізацію даних проводять незалежно від початку виборчого процесу. Що раніше люди перевірять свої відомості, то менше ризиків виникне тоді, коли проведення виборів стане можливим.

На сторінці можна дізнатися:

що таке Державний реєстр виборців і чим він відрізняється від списку виборців;

як перевірити інформацію про себе онлайн через «Кабінет виборця»;

що робити, якщо дані відсутні або містять помилки;

як повідомити ОПОРУ про свій досвід перевірки та отримати додаткову консультацію за потреби.

Особливо рекомендується перевірити свої дані тим, хто:

змінив місце проживання або реєстрації;

має статус ВПО;

виїхав за кордон через війну;

змінював прізвище чи інші персональні дані;

досяг 18-річного віку під час повномасштабної війни;

хоче переконатися, що у Державному реєстрі виборців відсутні вже померлі члени родини.

ОПОРА закликає українців поділитися своїм досвідом перевірки даних та розповісти про кампанію друзям і знайомим, використовуючи хештег #ПеревірСебеУРеєстрі. А після перевірки даних просить також заповнити коротку форму зворотного зв’язку, яка автоматично з’являється на сторінці кампанії після ознайомлення з інструкцією. Це допоможе краще зрозуміти, з якими труднощами стикаються громадяни, та сформувати рекомендації для державних органів щодо вдосконалення роботи з актуалізацією даних.

Як зазначає аналітик Громадянської мережі ОПОРА Дмитро Баштовий, нам дуже важливо дізнатись про досвід перевірки себе у реєстрі якомога більшої кількості людей. «Якщо після перевірки себе у ДРВ люди знайдуть 2 хвилини заповнити короткий опитувальник, це допоможе ОПОРІ зібрати статистичні знеособлені дані. Це дозволить побачити тенденції, наприклад, які категорії громадян мають найбільше проблем з актуалізацією даних і потребують додаткового інформування з боку держави та громадських організацій тощо. Тому будемо дуже вдячні кожній людині, яка заповнить онлайн-форму ОПОРИ після перевірки даних у Державному реєстрі виборців. Твій голос починається не в день виборів, а з правильних даних у Держреєстрі виборців», – зазначив Дмитро Баштовий.

Проєкт реалізується Громадянською мережею ОПОРА за фінансової підтримки МЗС Німеччини.

Як повідомляло Інше ТВ, Мільйони людей можуть не потрапити до списків виборців на перших повоєнних виборах через стару виборчу адресу