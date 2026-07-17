Протягом січня – червня 2026 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) виплатив вкладникам банків, що ліквідуються, 18 млн грн гарантованого відшкодування.

Про це повідомили в ФГВФО, передає Інше ТВ.

Зокрема, у червні вкладникам було виплачено понад 1,3 млн грн відшкодування.

Загалом від початку заснування Фонду сума виплат гарантованого відшкодування склала 105,1 млрд грн. Відшкодування отримали всі, хто звернувся по виплати, – понад 2 млн, або 96,1% вкладників банків.

За час повномасштабної війни Фонд виплатив вкладникам банків, що ліквідуються, 9,4 млрд грн гарантованого відшкодування.

Як зазначають у ФГВФО, виплату гарантованого відшкодування Фонд здійснює виключно з власних ресурсів. На 30 червня 2026 року кошти Фонду складали 54,4 млрд грн.

Довідково. Починаючи з 13 квітня 2022 року, на час воєнного стану та протягом трьох місяців після його скасування діє 100%-а гарантія за вкладами, яка поширюється на строкові депозити, а також кошти на поточних рахунках фізичних осіб і ФОП.

Як повідомляло Інше ТВ, НБУ змінив правила видачі банківських карток після скандалу з ветераном без рук