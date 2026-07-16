Національний банк України розширив перелік способів, за допомогою яких банки можуть ідентифікувати та верифікувати клієнтів. Нові правила мають зробити банківські послуги доступнішими для людей, які через фізичні обмеження не можуть пройти стандартну процедуру підтвердження особи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу регулятора.

Регулятор дозволив банкам використовувати додаткові способи верифікації клієнтів.

Зокрема:

під час перевірки документ може показати супроводжуюча або довірена особа, якщо клієнт фізично не здатний зробити це самостійно;

працівник банку може допомогти клієнту пред’явити документ;

згоду на фотофіксацію можна підтвердити не лише підписом, а й за допомогою аудіо- чи відеозапису, якщо людина не може поставити власноручний або електронний підпис.

У НБУ зазначили, що такі зміни враховують потреби клієнтів і мають сприяти розвитку фінансової інклюзії, тобто забезпеченню рівного доступу до банківських послуг для всіх громадян.

Зміни затверджені постановою правління НБУ №81 від 15 липня 2026 року та набудуть чинності з п’ятниці, 17 липня.

Реакція на скандал із ветераном

Рішення Нацбанку з’явилося після резонансного випадку у відділенні ПриватБанку, де ветерану війни Руслану Книшу, який втратив усі кінцівки, відмовили у видачі нової банківської картки.

Причиною стала вимога стандартної процедури: клієнт мав самостійно тримати картку біля обличчя для фотоідентифікації. Через ампутації виконати цю вимогу він не міг, а працівники банку не дозволили допомогу іншої людини. Інцидент викликав широкий суспільний резонанс.

Після скандалу голова НБУ Андрій Пишний публічно вибачився перед ветераном і пообіцяв переглянути процедури, щоб подібні ситуації більше не повторювалися.