Акції російського газового монополіста Газпрому у четвер оновили мінімальні значення за 20 років історії торгів. Про це пише Кореспондент.

Цінні папери компанії опускалися до 83,98 рубля, пробивши попередній мінімум часів фінансової кризи 2008 року, коли вартість акцій падала до 84 рублів.

Обвал акцій Газпрому з початку року скоротив капіталізацію компанії приблизно на трильйон рублів. Падіння прискорилося навесні на тлі проблем із переговорами щодо України та невизначеності довкола майбутніх енергетичних домовленостей Росії.

Додатковим фактором тиску стали труднощі з Китаєм щодо проєкту газопроводу Сила Сибіру-2. За даними The Wall Street Journal, Пекін фактично зупинив переговори, вимагаючи вигідніших умов, зокрема значного зниження ціни на російський газ.

Порівняно з піковими значеннями 2021 року акції Газпрому подешевшали майже на 80%. Нині ринкова вартість компанії оцінюється приблизно у 2 трлн рублів ($25,6 млрд).

Скорочення вартості відбувається на тлі різкого падіння експорту. До початку повномасштабної війни Газпром постачав близько 200 млрд кубометрів газу на рік, однак після втрати значної частини європейського ринку обсяги експорту скоротилися майже на дві третини.

Серед великих покупців російського газу залишилися лише Китай і Туреччина. Частина постачань до Європи зберігається через Угорщину, Словаччину та Грецію, однак вони можуть припинитися після запровадження газового ембарго ЄС у 2027 році.

Аналітики зазначають, що залежність від Китаю стала одним із ключових факторів тиску на компанію. Пекін залишається головним великим покупцем російського газу, на який припадає 50% експорту. Тоді як Москва не має альтернативи для пошуку нових ринків.

Колишній віцепрезидент Газпромбанку Ігор Волобуєв заявив, що російська газова галузь зазнала стратегічної поразки через втрату колишніх позицій на світовому ринку.

За його словами, трубопровідний газ протягом десятиліть був одним із головних інструментів впливу Росії на Європу та важливим джерелом доходів бюджету РФ, однак нині ця модель зруйнована.