Німецькі військовослужбовці цієї осені вперше долучаться до флагманських ядерних навчань Франції під назвою «Poker», передає ЛБ.

Очікується, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та президент Франції Еммануель Макрон погодять цю участь під час засідання французько-німецької Ради оборони та безпеки.

За словами представника німецького уряду, сторони планують досягти конкретних домовленостей щодо взаємодії в питаннях ядерного стримування. Зокрема, висока ймовірність того, що офіційно затвердять залучення німецьких військових до французьких маневрів восени.

Раніше Макрон заявляв, що кілька європейських держав, серед яких і Німеччина, погодилися посилити координацію у сфері ядерного стримування. Формати такої співпраці варіюються від участі у навчаннях «Poker», які імітують нанесення повітряних ядерних ударів, до тимчасового розміщення французьких винищувачів Rafale, здатних нести ядерну зброю.

Представник Єлисейського палацу також натякнув на прогрес у переговорах. Він зазначив, що за рік після історичної промови Макрона на базі Іль-Лонг сторони досягнуть помітних зрушень у питанні стримування.

Також обидві держави вже провели спільні військово-повітряні навчання, передає «Укрінформ».

У рамках навчань два французькі винищувачі Rafale, здатні нести ядерну зброю, та два винищувачі Eurofighter Повітряних сил Німеччини відпрацювали дозаправлення в повітрі від французького літака-заправника.

17 липня на авіабазі Нерфеніх поблизу Кельна планується ще одне спільне тренування. Під час нього німецькі та французькі військовослужбовці мають відпрацювати технічне обслуговування літаків іншої країни.