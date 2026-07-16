Звернення Президента України Володимира Зеленського:

“Шановні українці, українки!

Сьогодні почав роботу новий уряд України на чолі із Сергієм Корецьким. Його сильна сторона – робота саме в державних енергетичних компаніях. Він прийшов в «Укрнафту», він змінив процеси в компанії після олігархічного контролю – «Укрнафта» завдяки Сергію почала працювати реально на нашу державу. «Нафтогаз» пройшов складну зиму, попри всі російські удари Україна була з газом. Важливо повністю підготуватися до наступної зими. Звісно, ми максимально вкладаємось у далекобійність України, у наші мідстрайки, щоб зробити максимально складною задачею для Росії збільшувати наступ проти України й затягувати цю війну. Але за будь-якого сценарію Україна має бути повністю готовою захищати життя, захищати своїх людей, забезпечити проходження зими. Це головне наше спільне українське завдання для нового уряду. Будуть зміни також у роботі з партнерами: потрібно більше швидкості у виконанні домовленостей.

Міністерство оборони України продовжить усю роботу на підтримку бойових бригад – наш план далекобійних санкцій виконується повністю. Сьогодні говорив про це з Мадяром, командувачем СБС Робертом Бровді. Чітко розуміє, що робити. Дякую тобі. Завтра будемо говорити з бойовими командирами. Обов’язки міністра оборони України буде виконувати Євгеній Хмара. Він керував Центром спеціальних операцій «Альфа» СБУ, це найбільш результативне знищення окупантів на фронті. Саме «Альфа» завжди номер один у щомісячних результатах. Хмара відповідав за далекобійні операції Служби безпеки України. Ми домовилися, що Хмара контролюватиме й далекобійні операції Сил безпеки – це пріоритет. Він точно знає, що потрібно Україні, і може контролювати також внутрішню ситуацію у складових Сил оборони: у нього достатній безпековий досвід, щоб не допускати речей, за які соромно. Зараз ми обговорили із Сергієм Корецьким юридичні процедури, щоб забезпечити це призначення і виконувача обов’язків міністра закордонних справ України. І завтра ми будемо говорити з Кирилом Будановим і дипломатичною командою нашою щодо перезавантаження українських закордонних представництв. Українські посольства мають бути дуже ефективними й будуть.

Ще одне.

Сьогодні в Україні був Кір Стармер. Я подякував йому від усіх нас, від усієї держави за лідерство, за постійну підтримку. Є сьогодні новий оборонний пакет від Британії та Швеції – 300 мільйонів євро для того, щоб швидше «гріпени» запрацювали в нашому небі. Британія – з Україною. Це важливо.

Хороша зустріч сьогодні була з міністром закордонних справ Туреччини – теж важлива підтримка. Туреччина підтверджує, що буде робити все для проведення зустрічі на рівні лідерів для закінчення цієї війни. Кожен день ми повністю забезпечуємо міжнародну роботу, щоб Україна трималась і могла захищатися. Ми повинні зробити все, щоб результатом нашого захисту став мир. Мир справжній, мир достойний, гарантований мир. Обов’язково цього досягнемо.

Слава Україні!”