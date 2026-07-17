За підсумками першого півріччя 2026 року українські морські порти обробили 42,4 млн тонн вантажів, перевищуючи показники минулого року.

Про це повідомляє ДП «АМПУ», передає Інше ТВ.

Основу вантажопотоку становила аграрна продукція — 23,6 млн тонн, її обсяги зросли на 20% порівняно з першим півріччям 2025 року. Досягти такого результату вдалося завдяки спільній роботі портовиків, аграріїв, перевізників, моряків – усіх учасників логістичного процесу та українських військових, які щодня забезпечують безпеку судноплавства.



Разом із тим росія продовжує системні удари по цивільній портовій інфраструктурі. Від початку повномасштабного вторгнення пошкоджено або частково зруйновано 1002 об’єкти портової інфраструктури, пошкоджено 221 цивільне судно, постраждали 283 цивільні особи.



Особливо інтенсивними атаки стали у липні. Лише за перші 2 тижня місяця росія здійснила 23 удари по українських портах та 17 атак на цивільні судна. Внаслідок цих обстрілів загинули 11 людей, ще 7 були поранені. Серед жертв — працівники портів, співробітники підприємств, діяльність яких пов’язана з роботою морської галузі, а також іноземні громадяни — члени екіпажів цивільних суден.

«Українські порти продовжують працювати, незважаючи на постійні атаки. Це результат професіоналізму й мужності людей, які забезпечують роботу морської галузі, та наших Сил оборони. Але за кожним успішним рейсом і кожною експортованою тонною стоїть надзвичайно висока ціна. росія свідомо атакує цивільну інфраструктуру, мирних працівників і екіпажі суден, грубо порушуючи міжнародне право та принцип свободи судноплавства», — зазначив Голова ДП «АМПУ» Микола Кравчук.

Як повідомляло Інше ТВ, У квітні порти України перевалили на понад третину більше вантажів – 8,2 млн тонн