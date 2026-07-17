16 липня Центральна бібліотека ім. М. Л. Кропивницького спільно з Культурно-мистецькою асоціацією «Арт-спокуса» презентувала нову експозицію виставкового проєкту «Мистецька абетка» під назвою «К-вілінг & Л-ялька», яка об’єднала творчість двох талановитих миколаївських майстринь.

Про це повідомляється на фейсбук-сторінці бібліотеки, передає Інше ТВ.

Відвідувачі мали нагоду познайомитися з витонченими роботами Тетяни Веремієнко, виконаними у техніці квілінгу. Її ажурні панно з рослинними та зооморфними мотивами вражають майстерністю, гармонією кольорів і неймовірною деталізацією. Не менш захопливою стала експозиція авторських ляльок Лесі Гаврилюк. Кожна лялька має власний характер, емоції та неповторний образ, а оригінальний декор надає роботам особливого шарму.

Проєкт «Мистецька абетка» продовжує знайомити миколаївців і гостей міста з творчістю талановитих художників та майстрів Миколаївщини, відкриваючи красу сучасного декоративно-ужиткового мистецтва та підтримуючи розвиток місцевої культурної спільноти.

Виставка продовжує працювати, тож всіх охочих запрошують завітати до бібліотеки, щоб на власні очі побачити дивовижний світ квілінгу та авторської ляльки й надихнутися красою рукотворного мистецтва.

Як повідомляло Інше ТВ, «Ж-ивопис & І-кебана» – у Миколаєві відкрилася нова виставка з циклу «Мистецька абетка» (ФОТО)