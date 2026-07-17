За повідомленням віцемера Одеси Олександра Філатова з місця подій, вночі ракета влучила у житловий будинок. На жаль, загинуло двоє людей.

За уточненою інформацією, наразі відомо про вісьмох постраждалих, серед яких — двоє дітей. Їм надається вся необхідна медична допомога.

Пошкоджено житлові будинки, релігійний та дошкільний заклади, автомобілі та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Як пишуть в одеських пабліках, одна із загиблих жінка, яка гуляла із дітьми. Вона загинула одразу, діти поранені.

Зранку ворог знову наніс ракетний удар по житловій інфраструктурі міста.