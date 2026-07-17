Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.07.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 425 990 (+1 370) осіб
танків – 12 148 (+4) од.
бойових броньованих машин – 24 946 (+6) од.
артилерійських систем – 46 084 (+65) од.
РСЗВ – 1 943 (+7) од.
засоби ППО – 1 496 (+4) од.
літаків – 437 (+0) од.
гелікоптерів – 354 (+1) од.
наземних робототехнічних комплексів – 1 932 (+13) од.
БПЛА оперативно–тактичного рівня – 412 884 (+1 879) од.
крилаті ракети – 4 909 (+3) од.
кораблі / катери – 34 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 121 216 (+489) од.
спеціальна техніка – 4 424 (+4) од.
Дані уточнюються.