У квітні 2026 року морські порти України перевалили 8,2 млн тонн вантажів, що на 35,8% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Це відбулося попри суттєве суттєве збільшення атак на портову інфраструктуру.

Про це повідомляє Адміністрація морських портів України.

«Інтенсивність атак дронами зростає: лише у квітні зафіксовано понад 500 БпЛА на логістичну інфраструктуру. Фактично порти зазнавали обстрілів через день. Попри безпекові ризики та регулярні обстріли, портовики забезпечили безперервність роботи галузі та виконання зовнішньоторговельних контрактів, – зазначають в АМПУ і акцентують: загалом, у січні-квітні 2026 року морські порти України забезпечили перевалку 29,5 млн тонн вантажів, що перевищує показник аналогічного періоду 2025 року.

Основу вантажопотоку традиційно сформували зернові — 16 млн тонн, що на 7% більше, ніж торік.

