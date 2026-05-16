Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.05.26 орієнтовно склали:
особового складу / personnel – близько 1 347 620 (+1 230) осіб / persons
танків / tanks – 11 937 (+2) од.
бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 24 574 (+5) од.
артилерійських систем / artillery systems – 42 133 (+48) од.
РСЗВ / MLRS – 1 788 (+0) од.
засоби ППО / anti-aircraft systems – 1 381 (+2) од.
літаків / aircraft – 436 (+1) од.
гелікоптерів / helicopters – 352 (+0) од.
наземні робототехнічні комплекси / ground robotic systems – 1 397 (+9) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 293 323 (+1 865) од.
крилаті ракети / cruise missiles – 4 626 (+0) од.
кораблі / катери / warships / boats – 33 (+0) од.
підводні човни / submarines – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 96 793 (+253) од.
спеціальна техніка / special equipment – 4 191 (+7) од.
Дані уточнюються.