14 травня у Каннах офіційно відкрився український павільйон — головний простір української кіноіндустрії на кіноринку у межах 79-го Каннського кінофестивалю. Попри четвертий рік повномасштабної війни Росії проти України, українська присутність на одному з найважливіших кіноринків світу залишається помітною та активною — не лише культурно, а й професійно та політично.

Про це пише RFI Українською, передає Інше ТВ.

На відкриття павільйону зібралися українські режисери, продюсери, документалісти, представники кіноіндустрії та міжнародні партнери. Серед присутніх — генеральний директор Київського міжнародного кінофестивалю «Молодість» Андрій Халпахчі, а також українські кіномитці, які цього року представляють свої проєкти на Каннському кіноринку.

Особливу увагу фестивалю цього року привертає український режисер і воєнний документаліст Мстислав Чернов — лауреат премії «Оскар» за стрічку «20 днів у Маріуполі». У 2026 році саме він очолює журі премії L’Œil d’Or («Золоте око») — головної нагороди Каннського фестивалю у сфері документального кіно. Для українського кіно це один із найсимволічніших жестів міжнародного визнання за останні роки.

Відкриття павільйону відбулося у форматі професійної зустрічі під темою «Міжнародні фестивалі в Україні під час війни. Розвиток співпраці між українськими та міжнародними продюсерами». Після офіційної частини пройшла networking-сесія з міжнародними партнерами кіноіндустрії.

Програма українського павільйону цьогоріч охоплює як професійні дискусії, так і презентації українського документального та авторського кіно.

16 травня українська делегація також представить презентацію Міністерства культури України та Держкіно у павільйоні CNC — Національного центру кінематографії Франції.

Окрему увагу в програмі приділено українському документальному кіно. 17 травня у павільйоні відбудеться дискусія «Співпродюсуючи реальність: кейси українського документального кіно» (Co-Producing Reality: Ukrainian Documentary Case Studies) присвячена фільмам «Сліди», Militantropos, «Пісні землі, що повільно горить», «20 днів у Маріуполі» та «2000 метрів до Андріївки». Серед спікерів — Мстислав Чернов, продюсерка Наталія Лібет та представники європейських документальних платформ.

18 травня український павільйон проведе серію подій про майбутнє української кіноіндустрії, міжнародні навчальні програми та перспективи українського кіноринку. Окремо буде представлено showcase українського комерційного та артхаусного кіно за участі українських продюсерів.

Протягом усього кіноринку у павільйоні також триває показ VR-документального проєкту Shelter / Укриття — міжнародної українсько-нидерландсько-бельгійської роботи про досвід війни та життя в укриттях.

Після 2022 року український павільйон у Каннах перетворився не лише на професійний майданчик для копродукцій та презентацій нових фільмів, а й на один із ключових символів культурної присутності України у світі. І цього року українське кіно знову звучить у Каннах — через документалістику, авторське кіно, міжнародні партнерства та історії про війну, які продовжують говорити до світової аудиторії мовою кінематографа.

