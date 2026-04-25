Український режисер Мстислав Чернов очолить журі документальної премії L’Œil d’or на Каннському кінофестивалі — одну з ключових відзнак у сфері документального кіно.

Про це пише RFI Українською, передає Інше ТВ.

Це рішення має не лише професійне, а й символічне значення. Чернов — автор фільмів «20 днів у Маріуполі» та «2000 метрів до Андріївки», які стали одними з найсильніших кінематографічних свідчень російської війни проти України. Його робота вже отримала міжнародне визнання, зокрема премію «Оскар» за найкращий документальний фільм у 2024 році, а також відзнаки BAFTA та Sundance. Призначення режисера головою журі L’Œil d’or фактично закріплює його статус як одного з ключових голосів сучасного документального кіно.

Премія L’Œil d’or («Золоте око») була заснована у 2015 році Французькою асоціацією документального кіно (La Scam) у партнерстві з Каннським фестивалем. Вона присуджується найкращому документальному фільму серед усіх програм фестивалю — як офіційного конкурсу, так і паралельних секцій, включно з «Двотижневиком режисерів» та «Тижнем критики». Таким чином, журі має оцінювати широкий спектр робіт — від авторського кіно до політичних та соціальних документальних проєктів.

Разом із Черновим до складу журі цього року увійдуть міжнародні професіонали індустрії: американська режисерка Табіта Джексон, французька акторка Жеральдін Пеляс та франко-алжирська режисерка Ліна Салем. Такий склад журі відображає баланс між авторським кіно, фестивальним програмуванням і акторським досвідом, що є типовим для Канн.

Участь українського режисера на такому рівні — ще один крок до посилення присутності України в міжнародному кінематографічному просторі. Після повномасштабного вторгнення Росії українські фільми, особливо документальні, стали важливим інструментом донесення правди про війну до світової аудиторії. Каннський фестиваль, як одна з головних культурних платформ світу, дедалі частіше інтегрує український контекст у свої програми та дискусії.

Очікується, що цьогорічна документальна програма фестивалю також відобразить глобальні політичні та соціальні трансформації — від воєн до міграції та кліматичних криз. У цьому контексті роль журі, очолюваного Черновим, набуває особливої ваги: оцінювати не лише художню якість, а й здатність кіно працювати як інструмент свідчення та впливу.

Як повідомляло Інше ТВ, Стрічка “2000 метрів до Андріївки” отримала нагороду Гільдії режисерів Америки, здобула перемогу від Гільдії сценаристів Америки та отримала нагороду у категорії «Найкращий сценарій документального фільму», а Мстислав Чернов разом з Алексом Бабенком отримали відзнаку Американського товариства кінооператорів у категорії документального кіно.