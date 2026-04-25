Країни Балтії та Польща об’єднають зусилля, щоб спонукати Європейський Союз збільшити фінансову участь у забезпеченні безпеки східного кордону.

Про це пише Delfi, передає Інше ТВ.

“Ми маємо виступати єдиним фронтом, щоб привернути увагу інших європейських країн до того, що це зовнішній кордон не лише наших держав, а й усього ЄС”, – заявив у п’ятницю міністр фінансів Литви Крістапас Вайтекунас під час підписання у Вільнюсі спільної декларації про зміцнення економічної та фінансової стійкості східного кордону.

У декларації міністри фінансів та економіки закликають приділити більше уваги обороні регіону у новому багаторічному бюджеті ЄС.

“Ми зазнаємо тиску на наші фінансові та фіскальні системи, а також на економіку. Кожен євро, вкладений іншими країнами в безпеку східного кордону, допомагає розділити цей фінансовий та економічний тягар”, – зазначив Вайтекунас.

У зв’язку з цим країни закликають до стабільної підтримки України, яка захищає решту Європи від військової агресії.

Міністри фінансів наголошують, що тягар фінансування оборони в ЄС розподіляється нерівномірно: країни східного флангу виділяють на національну оборону набагато більше.

“Ми несемо важчий тягар, ніж інші європейські країни, – заявив на церемонії підписання міністр фінансів Естонії Юрген Ліги. – Йдеться про спільну європейську політику, яка завжди повинна враховувати регіональні відмінності. (…) Ми вважаємо, що Європа має більше піклуватися про свою свободу та кордони”.

“Ми очікуємо активнішої участі всіх членів ЄС в обороні Європи, – сказав міністр фінансів Польщі Анджей Доманьський. – Декларація є чітким сигналом про наші колективні зусилля, ми готові працювати разом”.

Міністр фінансів Латвії Арвілс Ашераденс зазначив, що держави очікують від ЄС фінансової гнучкості щодо вирішення можливих майбутніх проблем. “З чим ми зіткнемось у майбутньому, зараз сказати практично неможливо”, – зазначив міністр.

У декларації наголошується, що агресивне сусідство Росії негативно впливає на економіку країн: уповільнюється зростання валового внутрішнього продукту, скорочуються торгові потоки, стає складніше залучати прямі іноземні інвестиції.

