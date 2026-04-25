У ніч на 25 квітня (з 18:00 24 квітня) противник завдав комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування.

Основний напрямок удару – Дніпро. Також атаковано Харківщину, Чернігівщину, Сумщину, Одещину та Київщину.

Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 666 засобів повітряного нападу (47 ракет і 619 БпЛА):

– 12 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 (райони пуску – Міллерово, Курськ, Єйськ, рф, ТОТ АР Крим);

– 29 крилатих ракет Х-101 (район пусків – із акваторії Каспійського моря);

– 1 крилата ракета Іскандер-К (район пуску – Брянська обл., рф);

– 5 крилатих ракет “Калібр” (район пусків – акваторія Каспійського моря);

– 619 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотники інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське, Чауда, ТОТ АР Крим, близько 400 із них – “шахеди”.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як повідомили в Командуванні Повітряних сил ЗСУ, за попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 610 цілей – 30 ракет та 580 безпілотників різних типів:

– 26 крилатих ракет Х-101;

– 4 крилаті ракети “Калібр”;

– 580 ворожих БпЛА різних типів.

Зафіксовано влучання 13 ракет та 36 ударних БпЛА на 23 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 9 локаціях. Інформація щодо чотирьох ракет уточнюється, дані про влучання не надходили.

Атака триває! В повітряний простір України увійшо декілька нових груп ударних БпЛА. Не ігноруйте тривогу.

