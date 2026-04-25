Ворожі атаки по Миколаївській області за минулу добу, станом на 07:00 ранку 25 квітня

Учора протягом дня ворог атакував область БпЛА типу «Shahed». Внаслідок ранкової атаки та падіння уламків в Миколаївському районі постраждали двоє людей – 45-річна жінка отримала легкі поранення, 68-річна жінка – гостру реакцію на стрес. Обидві постраждалі отримали медичну допомогу на місці та від госпіталізації відмовилися. Крім того, пошкоджено два приватні будинки та лінія електропередачі.

Внаслідок нічної масованої атаки пошкоджено ЛЕП в Миколаївському районі. Наразі знеструмлено шість населених пунктів. Електрики вже ведуть роботи з відновлення. Постраждалих немає.

Миколаївський район

Також учора та сьогодні зранку ворог 18 разів атакував FPV-дронами Куцурубську та Очаківську громади. Внаслідок чого в с. Дмитрівка пошкоджено два приватні будинки. Постраждалих немає.