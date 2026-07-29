Служба безпеки України успішно уразила інфраструктуру НПЗ «Лукойл-Пермнафтооргсинтез», розташованого на відстані понад 1500 км від України.

Спецоперацію проведено на виконання поставлених Президентом України Володимиром Зеленським завдань щодо зниження воєнно-економічного потенціалу держави-агресора, зазначили в пресцентрі СБУ.

«Лукойл-Пермнафтооргсинтез» ‒ один із найбільших нафтопереробних заводів рф потужністю майже 13 млн тонн на рік. Він забезпечує пальним як цивільний сектор, так і потреби російської армії.

Пожежа на НПЗ виникла після «прильоту» безпілотників. За попередніми даними, палає установка первинної переробки нафти ‒ один із ключових технологічних об’єктів підприємства.

Ураження таких НПЗ має стратегічне значення, адже саме вони виробляють пальне для військової техніки, авіації та логістики окупаційної армії. Крім того, нафтопереробна галузь залишається одним із головних джерел надходжень до бюджету рф, з якого фінансується війна проти України.

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