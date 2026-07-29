Президент України Володимир Зеленський підтвердив українські далекобійні удари по Рязані, Пермщині, Ростовщині та Криму.

У соцмережах він розмістив відповідне відео, передає Інше ТВ.

«Маємо нові результати застосування наших далекобійних санкцій по російських об’єктах, які працюють на забезпечення та продовження війни.

Уражено нафтопереробний завод і логістичний центр у Рязані. Відстань від українського кордону – близько 360 кілометрів. Є влучання і по місцю базування швидкісних катерів Чорноморського флоту РФ у нашому тимчасово окупованому Криму. Далекобійні санкції застосовувалися і по НПЗ в Пермському регіоні, а також по експортному терміналу та військовому підприємству в Ростовському регіоні.

Дякую нашим воїнам за влучність і всім, хто забезпечує такі далекобійні результати. Росія має відчути, що кожен день цієї війни матиме для неї тільки більшу ціну. Потрібно послаблювати агресора й продовжувати тиснути, щоб наблизити завершення цієї війни», – мовиться в повідомленні Президента.

Як повідомляло Інше ТВ, Генштаб підтвердив ураження Рязанського НПЗ, місця базування катерів ЧФ рф, РЛС та інших об’єктів окупантів