В ніч на 29 липня 2026 року в межах зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці Рязанському нафтопереробному заводу у Рязанській області рф.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, зафіксовано влучання в об’єкт з подальшою пожежею на території підприємства.

Рязанський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств російської федерації. Потужність заводу становить близько 17 млн тонн нафти на рік. Підприємство виробляє автомобільні бензини, дизельне пальне, авіагас та інші нафтопродукти, які використовуються, зокрема, для забезпечення потреб військово-промислового комплексу та збройних сил російської федерації.

Також уражено місце базування швидкісних катерів Чорноморського флоту рф у районі Міжводного (АР Крим). Об’єкт використовується для технічного обслуговування та забезпечення швидкісних катерів, які залучаються до патрулювання, охорони узбережжя, логістичного забезпечення та виконання інших завдань в інтересах російських окупантів.

Крім цього, завдано ураження радіолокаційній станції противника у районі Почепа Брянської області рф.

Окрім того, українські воїни уразили місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА у Донецьку, склад матеріально-технічних засобів у Портівському та автомобільний міст у районі Виселок Донецької області, який противник використовує для військової логістики.

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