Wildberries після українських ударів шукає вільні склади у Казахстані.

За словами одного з співрозмовників «Комерсанта», компанія шукає складські приміщення на 100 тисяч квадратних метрів. Інше джерело стверджує, що маркетплейс готовий забрати всі доступні в Казахстані склади, пише Медуза.

У такий спосіб Wildberries хоче убезпечити себе від ударів українських безпілотників. З середини липня Україна атакувала склади маркетплейсу у кількох регіонах РФ.

У прес-службі компанії заявили, що Wildberries веде у країнах присутності планову роботу з будівництва логістичних об’єктів. Частину з них незабаром здадуть. Всі зусилля спрямовані на перерозподіл товарів за різними складами для зручнішого обороту та економічної стійкості партнерів.

Джерела газети на ринку нерухомості повідомляють, що Wildberries також шукає нові склади й у Росії. Але компанія стикається зі складнощами: власники не готові здавати свої приміщення через високі ризики.