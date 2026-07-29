Іран розглядав можливість нападу на морський порт в Україні у відповідь на удар України по іранському судну, але, за словами іранських та західних чиновників, шквал дипломатичних зусиль наразі заспокоїв ситуацію.

Про це пише The New York Times.

Україна, яка звинуватила Іран та Росію у підтримці взаємних військових операцій, у суботу завдала удару по іранському комерційному вантажному судну в Каспійському морі, вбивши цивільного моряка. Іранські чиновники пообіцяли відповісти.

Деякі люди, поінформовані про розвідувальні дані, заявили, що очікують, що Іран запустить балістичну ракету з малою боєголовкою по Україні, щоб зробити символічний внесок, але завдати відносно невеликої шкоди. Інші чиновники заявили, що ціллю, ймовірно, був один із чорноморських портів України.

Будь-яка ракета, випущена з Ірану по Україні, призведе до драматичної ескалації та ризикує спровокувати ширшу війну, враховуючи напруженість між двома країнами через союз Ірану з Росією.

Іранські чиновники заявили, що сподіваються, що конфлікт завершиться їхнім ударом у відповідь, але західні чиновники попередили, що важко передбачити, як відреагує Україна.

Опитувані для цієї статті посадовці говорили на умовах анонімності — західні чиновники, щоб вони могли обговорити конфіденційні розвідувальні питання, а іранці, щоб вони могли обговорити військове планування.

У неділю міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі назвав напад України порушенням статуту ООН, спрямованим на втягування Європи у війну Ірану зі Сполученими Штатами. У дописі в соціальних мережах він написав, що інцидент «НЕ МОЖЕ ЗАЛИШИТИСЯ БЕЗ ВІДПОВІДІ».

Блокада США іранських портів Перської затоки зробила торгівлю Ірану з Росією через Каспійське море важливішою. ​​Каспійське море стало критичним маршрутом постачання як для відкритої, так і для таємної торгівлі.

Але у вівторок, після того, як українські дипломати спробували послабити напруженість, Арагчі поговорив телефоном зі своїм українським колегою Андрієм Сибігою.

Після дзвінка Арагчі написав у дописі, що Сибіха назвав напад на вантажне судно ненавмисним. «Іран також не прагне ескалації, але чітко дав зрозуміти, що будь-який напад на наших громадян чи інтереси є неприйнятним», – написав пан Арагчі. «Має бути відшкодування за збитки».

Міністр закордонних справ Ірану заявив на своїй офіційній веб-сторінці, що він також розмовляв з Каєю Каллас, головним дипломатом Європейського Союзу, про «способи допомогти знизити напруженість у регіоні».

Мехді Рахматі, аналітик, близький до уряду Ірану та який базується в країні, сказав, що хоча деякі іранські політичні діячі закликали до удару у відповідь по Україні, інші закликали до стриманості.

«Україна — не маленька, незначна країна. Вона має досвід ведення війни та логістичну підтримку з Америки та Європи. Ми нічого не отримаємо, створюючи новий фронт у війні», — сказав Рахматі в телефонному інтерв’ю з Тегерана.

Однак незрозуміло, як довго напруженість залишатиметься під контролем.

Президент України Володимир Зеленський у вівторок перебував у Вашингтоні на зустрічі з президентом Трампом та поминальній службі за сенатором Ліндсі Гремом, республіканцем з Південної Кароліни, який підтримував Україну у війні проти Росії.

Зеленський пообіцяв надати розвідувальні дані про підтримку Росією Ірану у війні зі Сполученими Штатами. Українські чиновники заявили, що Росія надала Ірану супутникові знімки американських баз на Близькому Сході.

Українські чиновники давно скаржаться на використання Росією іранських безпілотників та деталей до безпілотників у своїх атаках на Україну.