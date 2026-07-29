Спеціальний представник президента США Стів Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер уперше погодилися відвідати Київ. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на джерела у середу, 29 липня, пише Кореспондент.

“Спецпосланець США Стів Уіткофф та зять Трампа Джаред Кушнер вперше погодилися відвідати Київ у рамках зусиль щодо завершення конфлікту”, – йдеться в повідомленні.

Стверджується, що домовленості про майбутній візит були досягнуті після зустрічі президентів України та США Володимира Зеленського і Дональда Трампа у Вашингтоні. Поїздка Віткоффа і Кушнера має стати частиною дипломатичних зусиль, спрямованих на припинення російсько-української війни.

За оцінками команд Трампа та Зеленського, Віткофф і Кушнер можуть прибути до Києва протягом найближчих двох тижнів. Водночас остаточні дати візиту ще не визначено.

Також газета пише, що нинішній етап відносин між Києвом і Вашингтоном суттєво відрізняється від попереднього періоду напруженості. Тривала робота радників обох президентів сприяла зміні підходу Дональда Трампа до війни в Україні.