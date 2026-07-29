Три великі російські зернові термінали в Чорному морі обмежили приймання вантажівок із зерном. Це сталося на тлі посилення атак українських безпілотників на судна й портову інфраструктуру рф.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела в галузі.

Росія, найбільший у світі експортер пшениці, обмежила судноплавство через Азовське море цього місяця після того, як українські безпілотники атакували кілька російських зернових суден на цьому маршруті, яким обробляється близько чверті експорту зерна країни.

Влада перенаправила зерно з родючих південних регіонів, яке раніше перевозилося через Азовське море, на глибоководні зернові термінали в Чорному морі вантажівками та залізницею. Однак напади на порти Чорного моря також зросли.

«Ризики зросли, і все менше людей готові йти на сміливі, безрозсудні ризики», – сказало одне з джерел.

ТЕРМІНАЛИ МОЖУТЬ ПЕРЕВОЗИТИ ПОНАД 20 МІЛЬЙОНІВ ТОНН ЗЕРНА

Три термінали, які, за словами джерел, обмежили поставки автомобільним транспортом — NZT та KSK у порту Новоросійська, а також ZTKT у порту Тамань — мають потужність для перевезення понад 20 мільйонів тонн зерна щорічно. Загальний річний експорт російського зерна морським транспортом становить близько 50 мільйонів тонн.

Два термінали в Новоросійську приймають зерно, що доставляється залізницею, але ці поставки можливі лише з південних регіонів Росії, повідомило одне з джерел.

Близько третини зерна, що обробляється цими двома терміналами, доставляється вантажівками, тоді як ZTKT приймає зерно лише вантажівками. Термінали здійснюють відвантаження основним споживачам зерна в Росії, включаючи Єгипет та Туреччину.

Власники терміналів, Demetra та Delo Group, не відповіли на запити Reuters про коментарі.

Порт Кавказ, який використовувався для перевантаження зерна з малих суден в Азовському морі на більші судна, був закритий майже одразу після того, як 10 липня було запроваджено обмеження на судноплавство в Азовському морі, повідомили джерела агентству Reuters.

Росія заборонила рух суден у порт Новоросійськ та з порту Новоросійськ вночі тиждень тому через атаки дронів. Заборона залишається чинною, повідомило інше джерело.

БАЛТІЙСЬКІ ПОРТИ РОЗГЛЯДАЮТЬСЯ ЯК НАЙБЕЗПЕЧНІШИЙ АЛЬТЕРНАТИВНИЙ МАРШРУТ

Джерела повідомили, що Росія прагне ще більше диверсифікувати свій експорт, і очікується, що порти в Балтійському регіоні стануть пріоритетом найближчим часом як найбезпечніший альтернативний маршрут.

Каспійський маршрут також є варіантом, повідомили джерела, але він в основному використовується для перевезень до Ірану, а ризики також зростають через війну на Близькому Сході та, нещодавно, напад України на іранське судно.

Джерела повідомили, що перевезення через Каспійське море не збільшувалися з середини липня.