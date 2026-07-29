Угорщина створила нове потужне агентство, яке має на меті повернути незаконно привласнені державні кошти, головним чином ті, що були отримані за 16-річного правління Віктора Орбана.

Про це пише Bloomberg.

У вівторок законодавці схвалили створення Національного агентства з повернення активів під час голосування, виконавши одну з ключових обіцянок прем’єр-міністра Петера Мад’яра щодо боротьби з корупцією після переконливої ​​перемоги на виборах у квітні.

Це агентство буде стрижнем зусиль нового уряду щодо притягнення до відповідальності колишніх посадовців часів Орбана. У той період Угорщина опустилася на останнє місце в Європейському Союзі в щорічному індексі сприйняття корупції Transparency International, що спонукало ЄС призупинити фінансування на мільярди євро через проблеми з корупцією.

На відміну від антикорупційних агентств в інших країнах Європи, нове угорське агентство поєднує повноваження, які зазвичай розподіляються між прокурорами, поліцією, фінансовими слідчими та цивільними судовими юристами. Серед його найширших повноважень – право брати на себе розслідування корупції інших агентств, отримувати доступ до конфіденційних фінансових даних та накладати штрафи до 5 мільярдів форинтів (16 мільйонів доларів США) за перешкоджання.

Агентство матиме повноваження розслідувати злочини, переслідувати підозрюваних, вести цивільні позови про повернення активів і навіть тимчасово брати під контроль компанії, підозрювані у володінні незаконно отриманим державним багатством.

Численні конгломерати, очолювані союзниками Орбана, виросли з нічого протягом останнього десятиліття правління лідера націоналістів, часто стаючи одними з найбільших компаній Угорщини в таких різноманітних сферах, як банківська справа, енергетика, будівництво та туризм.

Мадьяр порівняв зусилля свого уряду щодо звільнення Угорщини від впливу Орбана з боротьбою Італії за позбавлення від мафії.