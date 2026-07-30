Сьогодні, 30 липня, приблизно о 12:55, в районі будинку №14 по вул. Великій Морській у Миколаєві сталась дорожньо-транспортна пригода за участі вантажівки Renault Premium з напівпричепом під керуванням 35-річного водія та жінки-пішохода, яка перетинала проїзну частину по нерегульованому пішохідному переходу.

Як повідомили в поліції Миколаївської області, внаслідок автопригоди 77-річну жінку з тілесними ушкодженнями доставили до медичного закладу.

Слідчі кваліфікували подію за ознаками кримінального правопорушення передбаченого, попередньо, за ч. 1 ст. 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі.

Поліцейські звертаються до громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини дорожньо-транспортної пригоди, звернутись за телефонами: 063-785-04-20 або 102.

Як повідомляло Інше ТВ, У Миколаєві в ДТП зазнали травмувань водій та пасажир, а одна з автівок загорілася (ФОТО)